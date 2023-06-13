В Турции заработала оплата российскими картами

Profi.Travel: в Турции заработала оплата через СБП и российскими картами

В некоторых торговых точках Турции заработала оплата через Систему быстрых платежей (СБП) и российскими картами. Об этом пишет Telegram-канал Profi.Travel.

В сообщении говорится, что теперь не только турецкие отели, но и некоторые торговые точки принимают карты российских банков Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир». Ими получится расплатиться с помощью сервиса SigmaPay. Наклейка с этим словом обычно располагается на стойке продавца.

На сайте провайдера сообщается, что в течение двух рабочих дней со счета покупателя списываются деньги в рублях, которые поступают на счет продавца в турецком банке. Платформа зарабатывает как на эквайринговой комиссии (она составляет два процента от суммы платежа), так и на курсе конвертации. По отзывам, покупки обходятся дороже примерно на 12 процентов.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали разрабатывать альтернативную платежную систему, картами которой российские туристы смогут расплачиваться в республике. По данным издания Hurriyet, которое ссылается на собственные источники в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, она будет называться Rebit kart. Система позволит россиянам «с легкостью пользоваться» пластиковыми картами в стране с помощью приложения на мобильных устройствах.