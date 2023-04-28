В Турции начали разрабатывать платежную систему для российских туристов

Hurriyet: Россия и Турция начали разрабатывать платежную систему Rebit kart для туристов

Россия и Турция начали разрабатывать альтернативную платежную систему, картами которой российские туристы смогут расплачиваться в республике. Об этом пишет Hurriyet со ссылкой на собственные источники в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации газеты, платежная система будет называться Rebit kart. Она позволит россиянам «с легкостью пользоваться» пластиковыми картами в Турции с помощью приложения на своих мобильных устройствах.

Ранее отечественным путешественникам, отправляющимся за рубеж, посоветовали оформить пластиковую карту в банке «Приморье». Туристам рекомендуется открыть в кредитно-финансовой организации две карты платежных систем «Мир» (в рублях) и UnionPay (в юанях), чтобы переводить личные средства в мобильном приложении между картами.