Россиянам раскрыли лайфхак для оплаты отечественными картами за рубежом

Россиянам посоветовали оформить карту «Мир» и UnionPay в банке «Приморье» для путешествий

Российским туристам, отправляющимся за границу, посоветовали оформить пластиковую карту в банке «Приморье». Лайфхак для оплаты отечественными картами за рубежом россиянам раскрыли в «ФедералПресс».

Так, путешественникам рекомендуется открыть в кредитно-финансовой организации две карты платежных систем «Мир» (в рублях) и UnionPay (в юанях). «Обе карты видны в приложении банка. На карту "Мир" нужно будет перевести рубли со своей основной карты (через приложение банка, которым пользуетесь постоянно). И дальше рубли перевести на UnionPay внутри приложения банка "Приморье"», — говорится в публикации.

Кроме того, соотечественники советуют для путешествий также получить пластик в банках «МТС банк» и «Газпромбанк». Конвертация средств при проведении международных операций с картами банка «Приморье» обойдется в один процент.

Ранее стало известно, что Россия и Турция создадут альтернативу картам «Мир» перед началом туристического летнего сезона в мае 2023 года. Отмечается, что турецкая финансовая система сильно интегрирована в западную и Анкара подвергалась зарубежному корпоративному давлению, из-за чего туристам в Турции часто отказывали в обслуживании по картам «Мир».