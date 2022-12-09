Россия и Турция создадут альтернативу карте «Мир»

Россия и Турция создадут альтернативу картам «Мир» перед началом летнего сезона 2023 года

Россия и Турция создадут альтернативу картам «Мир» перед началом туристического летнего сезона в мае 2023 года. Ее разработка уже началась, рассказал в беседе с «Известиями» директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Он отметил, что турецкая финансовая система сильно интегрирована в западную и Анкара подвергалась зарубежному корпоративному давлению. В связи с этим туристам в Турции часто отказывали в обслуживании по картам «Мир».

«Но тут же появились другие варианты, которые позволяют рассчитываться картами без всякого рода финансовых операторов и посредников», –– подчеркнул Егармин.

28 октября стало известно, что два крупных российских банка планируют устанавливать POS-терминалы для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Один из них рассматривает перспективы работы только в Турции, а вторая — еще и в ОАЭ.

В настоящее время карты «Мир» принимают в десяти странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой. Работа по внедрению этой платежной системы ведется в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки и, по заявлению российских властей, в Китае. Также египетские отельеры и предприниматели, работающие в области туризма, обратились в Центробанк страны с просьбой ускорить процедуру внедрения российской платежной системы.

