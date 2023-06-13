Летевший из Москвы в Актау самолет сменил курс и экстренно сел в другом городе

Российский пассажирский самолет, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в Самаре

Российский пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Актау, экстренно приземлился в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Шереметьево.

По информации авиагавани, Sukhoi Superjet 100 вылетел из российской столицы в 13:04 и должен был приземлиться в казахстанском городе в 17:05. Пилот объявил о выборе другого курса незадолго до прибытия в Актау. Причина не сообщается.

Ранее летевший из Москвы в Наманган пассажирский лайнер сменил курс и вынужденно сел в другом узбекском городе из-за родов на борту. Инцидент произошел 7 июня с воздушным судном авиаперевозчика Uzbekistan Airways.