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15:34, 13 июня 2023Путешествия

Летевший из Москвы в Актау самолет сменил курс и экстренно сел в другом городе

Российский пассажирский самолет, летевший из Москвы в Актау, экстренно сел в Самаре

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Российский пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Актау, экстренно приземлился в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт Шереметьево.

По информации авиагавани, Sukhoi Superjet 100 вылетел из российской столицы в 13:04 и должен был приземлиться в казахстанском городе в 17:05. Пилот объявил о выборе другого курса незадолго до прибытия в Актау. Причина не сообщается.

Ранее летевший из Москвы в Наманган пассажирский лайнер сменил курс и вынужденно сел в другом узбекском городе из-за родов на борту. Инцидент произошел 7 июня с воздушным судном авиаперевозчика Uzbekistan Airways.

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    Зарина Дзагоева
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