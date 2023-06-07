Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Ташкенте из-за родов на борту

Летевший из Москвы в Наманган самолет сменил курс и экстренно сел в Ташкенте

Летевший из Москвы в Наманган пассажирский лайнер сменил курс и вынужденно сел в другом узбекском городе из-за родов на борту. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Uzbekistan Airports.

Инцидент произошел 7 июня с воздушным судном авиаперевозчика Uzbekistan Airways. Отмечается, что во время полета у одной из пассажирок рейса начались роды. «Самолет национальной авиакомпании, выполнявший рейс HY9620 по маршруту Москва — Наманган, совершил экстренную посадку в Ташкенте», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на борту лайнера находились более 170 человек. Самолет благополучно приземлился в узбекской столице, никто из пассажиров не пострадал. Беременную женщину госпитализировали.

Ранее направлявшаяся из Ташкента в Стамбул пассажирка родила в самолете на рейсе авиакомпании Uzbekistan Airways. На подлете к аэропорту назначения у туристки начались схватки. После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал международного аэропорта.