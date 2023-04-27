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14:10, 27 апреля 2023Путешествия

Летевшая в Стамбул пассажирка родила в самолете

Летевшая из Ташкента в Стамбул пассажирка родила на рейсе Uzbekistan Airways

Фото: Marina Rich / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка родила в самолете на рейсе авиакомпании Uzbekistan Airways. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

В среду, 26 апреля, на воздушном судне, летевшем из Ташкента в Стамбул, 27-летняя пассажирка обратилась к бортпроводникам с жалобой на плохое самочувствие. Оценив ситуацию, члены экипажа по громкой связи попросили о помощи находящихся на борту врачей.

Отмечается, что на подлете к аэропорту назначения у туристки начались роды. «Спустя некоторое время у пассажирки на 28-й неделе беременности родился мальчик, — говорится в сообщении. — После благополучной посадки на борт поднялся медицинский персонал международного аэропорта Стамбул».

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Представители авиакомпании уточнили, что мать и новорожденный были перевезены в клинику. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное. «На память об этом событии Uzbekistan Airways вручит памятные подарки пассажирам, которые оказали посильную помощь при родах», — добавили они.

В марте бортпроводник британских авиалиний с 24-летним стажем дал несколько советов, помогающих избежать стресса и сохранить хорошее самочувствие после долгих перелетов. В первую очередь член экипажа рекомендовал тем, кто летит ночным рейсом, поесть перед посадкой в самолет — в таком случае пассажирам не придется тратить время на еду в полете и можно будет дольше отдохнуть.

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Фариза Бацазова
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