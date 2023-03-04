Бортпроводник поделился секретом для лучшего самочувствия после долгих перелетов

Британский бортпроводник посоветовал есть перед посадкой на рейс и больше спать в полете

Бортпроводник британских авиалиний с 24-летним стажем дал несколько советов, помогающих избежать стресса и сохранить хорошее самочувствие после долгих перелетов. Своими секретами он поделился с CNN.

В первую очередь, член экипажа Крис Мейджер (Kris Major) посоветовал тем, кто летит ночным рейсом, поесть перед посадкой в самолет — в таком случае пассажирам не придется тратить время на еду в полете и можно будет дольше отдохнуть. Он отметил, что раздача напитков и питания на борту занимает в среднем около двух часов, что «крадет драгоценное время для отдыха».

Стюард также посоветовал взять на борт собственную маску для сна, дорожную подушку и плед, поскольку у авиакомпании может не хватить этих атрибутов на всех пассажиров. Чтобы взбодриться после перелета, Мэйджер рекомендует почистить зубы или умыться, также прямо в кресле можно размять затекшие мышцы — бортпроводник призвал не отстегивать ремень безопасности, а просто пошевелить пальцами, покачаться и подвигаться на своем месте.

Кроме того, по мнению Мэйджер, если у пассажира многочасовая пересадка между рейсами, то разумнее всего забронировать номер в отеле, чтобы выспаться перед следующим рейсом.

Ранее американский пилот устроил подписчикам онлайн-экскурсию по самолету Boeing 787 и показал секретную комнату стюардесс для сна. В отсеке, похожем на шкаф, была лестница, которая вела в спальную зону с двумя матрасами и занавесками. Также в помещении находилось маленькое сиденье возле двери.