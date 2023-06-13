Полицейские и росгвардейцы нашли две тысячи патронов на ферме в Запорожье

Сотрудники МВД и Росгвардии обнаружили две тысячи патронов на ферме в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники УМВД России «Мелитопольское» и бойцы Росгвардии обнаружили боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, схрон нашли в селе Спасском на ферме. Из него изъяли 2000 патронов калибра 5,45 миллиметра. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении дела по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Отмечается, что патроны отправили на экспертизу, затем они будут уничтожены.

Ранее стало известно, что полицейские уничтожили схрон с взрывателями и снарядами от реактивной системы залпового огня в лесу Херсонской области.