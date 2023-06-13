Популярная актриса испытала тяжелые последствия уколов для быстрого похудения

Актриса Эми Шумер призналась, что чувствовала себя истощенной после приема Ozempic

Американская актриса и стендап-комедиантка Эми Шумер отказалась от похудения с помощью популярного у голливудских звезд лекарства от диабета Ozempic. Об этом она рассказала на съемках вечернего шоу с Энди Коэном, пишет Page Six.

Эми Шумер рассказала, что примерно год назад испытала на себе действие уколов для быстрого похудения Ozempic. По ее словам, после приема лекарства она чувствовала себя настолько истощенной, что не смогла бросить мяч своему четырехлетнему сыну.

42-летняя Шумер призналась, что из-за многочисленных тяжелых побочных эффектов решила, что похудение с помощью инъекций того не стоит. Она также добавила, что многие голливудские звезды прибегают к этому методу, хотя отрицают это публично.

Ранее диетологи Наталия Гридина и Марият Мухина оценили метод похудения голливудских звезд без диет и тренировок с помощью инъекций для диабетиков. По их словам, использование уколов сопровождается рядом побочных эффектов, включая запоры и постоянную тошноту.