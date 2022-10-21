Врачи оценили новый метод похудения Кардашьян и Маска без диет и тренировок

Диетолог Гридина: похудение на инъекциях для диабетиков сопровождается тошнотой и запорами

Бизнесвумен Ким Кардашьян и американский предприниматель Илон Маск быстро сбросили вес при помощи инъекций для диабетиков, однако этот способ сопровождается рядом побочных эффектов, включая запоры и постоянную тошноту, предупредили диетологи Наталия Гридина и Марият Мухина. Врачи оценили новый любимый метод похудения голливудских звезд без диет и тренировок в беседе с «Лентой.ру».

Препараты на основе семаглутида созданы для терапии сахарного диабета второго типа и ожирения, однако у относительно здоровых людей, которые с их помощью хотят сбросить вес, они могут вызвать ряд побочных эффектов, предупредила Гридина. По ее словам, при проблемах с поджелудочной железой инъекции могут спровоцировать острый приступ панкреатита. Кроме того, препарат нарушает правильную работу желудочно-кишечного тракта, из-за чего человек может страдать от изжоги, хронических запоров, вздутия живота и постоянной тошноты.

«Зачастую именно тошнота оказывает наибольшее влияние на процесс потери веса, так как из-за нее банально нет аппетита. Пациенты, которые худеют подобным образом, также отмечали появление или обострение депрессии, многие жалуются на головную боль», — сообщила Гридина.

В свою очередь, врач-диетолог, невролог Марият Мухина отметила, что у данной категории препаратов существует синдром отмены, который может привести к набору веса, иногда даже в двойном объеме. Риск этого особенно возрастает, если человек худеет исключительно при помощи инъекций — без коррекции питания и физических нагрузок, объяснила она.

Ранее сообщалось, что главным секретом быстрого похудения знаменитостей оказались инъекции препарата для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения Wegovy. Для коррекции массы тела этот метод применял миллиардер Илон Маск. Также в его использовании подозревают Ким Кардашьян.