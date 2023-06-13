Президент Сербии выразил опасения из-за эскалации конфликта на Украине

Президент Сербии Вучич: конфликт на Украине только приближается к пику эскалации

Напряженность в зоне конфликта на Украине продолжает нарастать и еще не достигла пика эскалации. Такое мнение в эфире телеканала Happy выразил президент Сербии Александр Вучич.

Вучич считает, что украинцы только начали контрнаступление, и со временем оно будет намного сильнее. «Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым. Это доведет ситуацию до накала, как и уничтожение западного оружия», — высказался политик.

Он указал, что Сербия считает Украину дружественным государством, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово. Однако сербский лидер напомнил, что Белград уже почти полтора года не вводит санкции в отношении России и продолжает сохранять свою позицию на этот счет.

Ранее Александр Вучич высказался о возможном использовании произведенных в стране боеприпасов в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что у него нет сомнений в этом. «Я знаю, что часть оружия может оказаться переданной Киеву», — отметил глава государства.