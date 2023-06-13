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12:47, 13 июня 2023Ценности

Жену сына Бекхэма обругали в сети за поход в ресторан в оголяющем тело наряде

Жену сына Дэвида Бекхэма Николу Пельтц обругали за прогулку в прозрачном комбинезоне

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская актриса Никола Пельтц появилась на публике в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии опубликованы в Daily Mail.

Жена сына Дэвида Бекхэма Бруклина прошлась по улицам Лос-Анджелеса в облегающем комбинезоне черного цвета, прозрачная ткань которого оголяла ее тело и демонстрировала кружевное нижнее белье. В качестве обуви она выбрала кожаные сапоги на каблуке, а из аксессуаров на ней были массивные серьги. При этом волосы телезвезда распустила.

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Читатели издания не оценили образ знаменитости, который она выбрала для похода в ресторан с супругом. «Странно, что она не вышла на прогулку голой», «Дешево и вульгарно», «Много денег и ноль вкуса», «Прекрасная фигура, но максимально вульгарный наряд», «Зачем они одеваются в ресторан как на пляж?», «Ужас», — обругали Пельтц юзеры в многочисленных комментариях.

В апреле 2022 года сообщалось, что стоимость празднования свадьбы Бекхэма и Пельтц обошлась семье в три миллиона фунтов стерлингов (315 миллионов рублей). Пара отметила сразу две церемонии бракосочетания: еврейскую и католическую. Невеста появилась на торжестве в платье люксового бренда Valentino из коллекции Haute Couture, дизайн которого изменили по ее запросу.

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    Майя Пономаренко
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