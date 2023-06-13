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16:31, 13 июня 2023Мир

Из убившей российского туриста в Египте акулы сделают мумию

Daily Mail: акулу, убившую в Египте туриста из России, мумифицируют и передадут в музей

Кадр: Daily Mail

В Египте мумифицируют и передадут в музей тигровую акулу, убившую российского туриста. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Местные рыбаки выловили морского хищника и передали ученым, которые затем приступили к процедуре мумификации животного. Отмечается, что сотрудники египетского Института морских наук и заповедников Красного моря уже начали бальзамировать пойманную акулу.

Несчастный случай произошел днем 8 июня в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина не у побережья, а в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.

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    Глеб Бажуткин
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