Из убившей российского туриста в Египте акулы сделают мумию

Daily Mail: акулу, убившую в Египте туриста из России, мумифицируют и передадут в музей

В Египте мумифицируют и передадут в музей тигровую акулу, убившую российского туриста. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Местные рыбаки выловили морского хищника и передали ученым, которые затем приступили к процедуре мумификации животного. Отмечается, что сотрудники египетского Института морских наук и заповедников Красного моря уже начали бальзамировать пойманную акулу.

Несчастный случай произошел днем 8 июня в зоне одного из самых популярных общественных пляжей Хургады. Акула напала на россиянина не у побережья, а в открытом море. Еще одной туристке удалось спастись и вовремя выбраться из воды.