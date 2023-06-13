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08:27, 13 июня 2023Силовые структуры

Многодетная мать напала на сотрудницу МВД и получила штраф

В Курской области оштрафовали многодетную мать, сорвавшую шеврон с рукава полицейского

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Курской области суд приговорил к штрафу 35-летнюю многодетную мать, напавшую на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянку оштрафовали на 35 тысяч рублей. Она признана виновной по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, 5 апреля женщина обратилась в отделение полиции и попросила помощи. Тогда к ней приехала сотрудница ОМВД по району. Однако осужденная стала себя агрессивно вести: нецензурно выражалась, грубила, сорвала шеврон с рукава форменной одежды и причинила телесные повреждения.

Отмечается, что осужденная полностью признала вину.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя о нападении на полицейского — мужчина ударил правоохранителя по лицу.

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    Екатерина Власова
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