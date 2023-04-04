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08:25, 4 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин ударил по лицу полицейского и пошел под суд

В Мурманской области будут судить 46-летнего мужчину, ударившего по лицу сотрудника МВД

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Мурманской области суд рассмотрит дело 46-летнего местного жителя о нападении на полицейского. Об этом во вторник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 марта пьяный фигурант в отделе полиции был недоволен работой сотрудников МВД. Тогда он ударил одного из правоохранителей рукой по лицу, причинив боль.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет колонии. Отмечается, что раньше его уже судили по такой же статье.

Ранее стало известно, что на Урале пациент тубдиспансера напал с ножом на полицейского, помешавшего ему пить.

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Екатерина Власова
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