В тубдиспансере пациент хотел зарезать мешавшего ему пить сотрудника МВД

На Урале пациент тубдиспансера напал с ножом на полицейского, помешавшего ему пить

На Урале пациент туберкулезного диспансера напал с ножом на полицейского. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным ведомства, сотрудники медицинского учреждения заметили пьяное застолье в одной из палат. Тогда они вызвали участкового. Выпившие пациенты стали нападать на медиков, а сотрудник МВД пытался усмирить их.

Однако дебоширов разозлило, что кто-то помешал им пить. Один из них взял нож и попытался ранить им правоохранителя. Полицейский увернулся и остановил мужчину. В настоящее время нападавшего доставили в отдел полиции. Задержанному грозит до десяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Костроме осудят следственно-арестованного, сломавшего нос полицейскому в зале суда.

