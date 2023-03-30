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09:21, 30 марта 2023Силовые структуры

В тубдиспансере пациент хотел зарезать мешавшего ему пить сотрудника МВД

На Урале пациент тубдиспансера напал с ножом на полицейского, помешавшего ему пить

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На Урале пациент туберкулезного диспансера напал с ножом на полицейского. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным ведомства, сотрудники медицинского учреждения заметили пьяное застолье в одной из палат. Тогда они вызвали участкового. Выпившие пациенты стали нападать на медиков, а сотрудник МВД пытался усмирить их.

Однако дебоширов разозлило, что кто-то помешал им пить. Один из них взял нож и попытался ранить им правоохранителя. Полицейский увернулся и остановил мужчину. В настоящее время нападавшего доставили в отдел полиции. Задержанному грозит до десяти лет колонии.

Ранее стало известно, что в Костроме осудят следственно-арестованного, сломавшего нос полицейскому в зале суда.

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Екатерина Власова
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