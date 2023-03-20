Следственно-арестованный сломал нос сотруднику МВД и пошел под суд

В Костроме осудят следственно-арестованного, сломавшего нос полицейскому в зале суда

В Костроме суд рассмотрит дело следственно-арестованного по уголовному делу, напавшего на полицейского. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 декабря 2022 года фигурант находился в здании суда. Его вели в специальную камеру для ожидания судебного разбирательства. Однако он напал на полицейского отдельной роты охраны и конвоирования, ударил его головой в лицо и сломал ему нос. Это причинило легкий вред здоровью сотрудника МВД.

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