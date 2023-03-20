Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:49, 20 марта 2023Силовые структуры

Следственно-арестованный сломал нос сотруднику МВД и пошел под суд

В Костроме осудят следственно-арестованного, сломавшего нос полицейскому в зале суда

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Костроме суд рассмотрит дело следственно-арестованного по уголовному делу, напавшего на полицейского. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 декабря 2022 года фигурант находился в здании суда. Его вели в специальную камеру для ожидания судебного разбирательства. Однако он напал на полицейского отдельной роты охраны и конвоирования, ударил его головой в лицо и сломал ему нос. Это причинило легкий вред здоровью сотрудника МВД.

Ранее стало известно, что в Балашихе задержали неадекватного мужчину, ранившего ножом старшего лейтенанта полиции

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о продолжающихся четыре часа переговорах Путина и Си
Россиянин предстал перед судом за убийство жены и друга-любовника
Названы характеристики торговых центров с наибольшей долей свободных площадей
Силовики задержали россиянина за совершенное 44 года назад убийство пенсионерки
Директор Пушкинского музея в Москве написала заявление об увольнении
В Турции во много раз выросло количество российских фирм
В США заявили об уязвимости страны в случае столкновения с Россией
108-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия
В Москве подросток переделал пистолет в боевой и попал под следствие
В России заявили о скором представлении резолюции по «Северным потокам»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.