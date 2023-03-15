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13:51, 15 марта 2023Силовые структуры

В Подмосковье неадекватный прохожий напал с ножом на полицейского

В Балашихе задержали неадекватного мужчину, ранившего ножом старшего лейтенанта полиции

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В подмосковной Балашихе 54-летний неадекватный прохожий напал с ножом на 40-летнего полицейского, сообщает MK.RU.

По данным ведомства, 14 марта сотрудник ГИБДД Восточного округа сидел в машине во дворе дома. Там к нему подошел неизвестный и попытался ударить ножом через открытую дверь. Тогда старший лейтенант вышел из авто, чтобы задержать фигуранта. Однако тот смог ранить его в грудь.

Затем злоумышленник спрятался в подъезде. Вскоре его задержали. Отмечается, что правоохранитель был не при исполнении в гражданской одежде. Сейчас силовики выясняют мотивы преступления. Полицейский получил неопасное ранение.

Ранее стало известно, что в Мурманске будут судить женщину, угрожавшую полицейским пневматическим пистолетом.

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Екатерина Власова
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