В Подмосковье неадекватный прохожий напал с ножом на полицейского

В Балашихе задержали неадекватного мужчину, ранившего ножом старшего лейтенанта полиции

В подмосковной Балашихе 54-летний неадекватный прохожий напал с ножом на 40-летнего полицейского, сообщает MK.RU.

По данным ведомства, 14 марта сотрудник ГИБДД Восточного округа сидел в машине во дворе дома. Там к нему подошел неизвестный и попытался ударить ножом через открытую дверь. Тогда старший лейтенант вышел из авто, чтобы задержать фигуранта. Однако тот смог ранить его в грудь.

Затем злоумышленник спрятался в подъезде. Вскоре его задержали. Отмечается, что правоохранитель был не при исполнении в гражданской одежде. Сейчас силовики выясняют мотивы преступления. Полицейский получил неопасное ранение.

Ранее стало известно, что в Мурманске будут судить женщину, угрожавшую полицейским пневматическим пистолетом.