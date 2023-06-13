Среда обитания
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17:53, 13 июня 2023Среда обитания

Россиянка поговорила с неизвестными и лишилась единственной квартиры

В Казани пенсионерка лишилась единственного жилья после разговора с лжеследователями

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Казани пенсионерка лишилась единственной квартиры после разговора по телефону с неизвестными. Злоумышленники убедили женщину продать недвижимость и взять кредит в банке, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Позвонившие женщине люди представились сотрудниками Следственного комитета и сообщили, что в Москве якобы поймали мужчину с ее документами. По словам собеседников, задержанный взял в кредит 800 тысяч рублей и пытался продать принадлежащую пенсионерке квартиру. Чтобы аннулировать сделку, женщине предложили самой продать недвижимость и перевести средства на резервный счет. Вырученные от продажи жилья 5,4 миллиона рублей мошенники забрали через риелтора. Позже женщине рассказали, что москвич взял не один, а два кредита на ее имя — тогда женщине самой пришлось занимать у банка.

Затем лжеследователи исчезли, а пенсионерка осталась без субсидий (их отменили из-за отсутствия прописки) и денег на еду и лекарства. Уточняется, что у пострадавшей нет родственников в Казани, и выселить ее могут в любой момент. Россиянка подала заявление в полицию, но пока не получила ответа.

Ранее в похожей ситуации оказалась жительница Нефтекамска — она также лишилась квартиры и крупной суммы денег после телефонного разговора с неизвестным. Однако здесь риелтор, который оформлял сделку, не был в курсе, что замешан в преступной схеме.

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    Нина Ташевская
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