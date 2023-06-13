Военный эксперт заявил об отправке солдат ВСУ из Херсона под Артемовск

Военный эксперт Марочко заявил, что ВСУ отправляют солдат из Херсона под Артемовск

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об отправке солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Херсона под Артемовск (украинское название — Бахмут). Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Марочко, украинские военные с вооружением и техникой прибыли в район населенного пункта Часов Яр. Он предположил, что их перебросили с херсонского направления.

Ранее российские силы в районе Артемовска отразили пять атак украинской армии. Минобороны РФ сообщило, что в ходе боев было уничтожено две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

