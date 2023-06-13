Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:57, 13 июня 2023Наука и техника

Назван лучший антисептик для борьбы с вирусами

Frontiers in Virology: мягкие моющие средства оказались лучшим антисептиком для кожи

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Команда специалистов из Университета Шеффилда назвала лучший антисептик для борьбы с вирусами, включая грипп и коронавирус. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Virology, показывает, что мягкие моющие средства оказались так же эффективны, как и жесткое мыло.

Частое использование дезинфицирующих средств, в том числе на основе мыла или спирта, может провоцировать контактный дерматит — покраснение и воспаление кожи в результате воздействия раздражителя. Несмотря на широкое использование мягких моющих средств для мытья рук, имеются ограниченные доказательства их противовирусной эффективности.

В ходе работы ученые протестировали антибактериальное мыло, натуральное мыло, мыльные пенки и средства для мытья ванн на основе хлора, чтобы изучить их способность убивать вирусы в оболочке (такие как коронавирус человека и грипп), которые имеют дополнительный слой защиты, в отличие от норовируса и аденовируса.

Материалы по теме:
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023
В ногу со временем. Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
В ногу со временем.Как технологии вернут возможность незрячим видеть, а инвалидам — свободно передвигаться
12 ноября 2021

Результаты показали, что замена жесткого мыла более мягкими моющими средствами эффективна для уничтожения вирусов в оболочке. Также было выявлено, что использование увлажняющих кремов не препятствует противовирусной активности антисептиков. Это означает, что для борьбы с патогенами не требуется наносить на кожу слишком жесткие средства.

При этом вирусы без оболочки показали большую устойчивость ко всем типам протестированных средств для мытья рук. Наиболее устойчивым оказался норовирус — даже когда исследователи увеличили время воздействия мыла с 20 секунд до одной минуты вирус не погиб. Единственным средством, уничтожившим патоген, стал отбеливатель на основе хлора, который, однако, непригоден для нанесения на кожу.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о продолжении масштабного контрнаступления ВСУ «прямо сейчас»
    Путин заявил об отсутствии планов отправлять срочников на СВО
    Путин назвал неожиданным факт невыплаты военным за подбитую технику
    Силуанов назвал новые цели разового сбора с бизнеса
    Названы особенности способного работать в режиме полного автомата С-350 «Витязь»
    Путин назвал потери ВСУ на порядок превышающими российские
    В Турции заработала оплата российскими картами
    Путин высказался о «паркетных генералах» в армии
    Алла Довлатова объяснила личную традицию забрасывать на люстру трусы
    Назван лучший антисептик для борьбы с вирусами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.