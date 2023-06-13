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14:57, 13 июня 2023Россия

В России начнут допускать к физкультуре только детей со справками

Путин подписал закон о допуске школьников к физкультуре только при наличии справки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России начнут допускать школьников к урокам физкультуры только при наличии справки. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон «Об образовании в России» дополняется новым положением, которое регулирует допуск учащихся к урокам физкультуры. В частности к занятиям будут допускаться только те дети, которые имеют заключение медицинской организации, выданное по результатам профилактических осмотров.

Помимо того, закон обязует образовательные учреждения оказывать первую помощь детям. По новым правилам этим смогут заниматься и учителя при наличии соответствующей подготовки.

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    Никита Абрамов
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