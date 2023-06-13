Путин подписал закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность россиян за питомцев. Штрафы за брошенных любимцев могут достигать 30 тысяч рублей, а с владельцев животных, укусивших человека, могут взыскать до 200 тысяч рублей.

Кроме того, согласно закону, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния граждан будут наказывать штрафом от 15 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, являющийся одним из авторов законопроекта, в беседе с «Лентой.ру» заявил, о непосредственной причастности бывших владельцев брошенных животных к проблеме с бродячими собаками. «Мы же понимаем, что бездомные собаки не из воздуха материализовались. Каждой из них в свое время не повезло с хозяином, который ее выкинул на улицу. Или эти собаки являются потомками тех, от кого избавился человек», — сказал парламентарий.

