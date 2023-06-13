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18:15, 13 июня 2023Россия

Путин заявил об отсутствии планов отправлять срочников на СВО

Президент Путин: срочников не планируют отправлять в зону СВО

Фото: РИА Новости

Срочников не будут отправлять в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об отсутствии соответствующих планов заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами, передает ТАСС.

«Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции — а она проходит по Новороссии и Донбассу — как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоят дела. Хотя, конечно, сегодня уже это — территория Российской Федерации», — сказал глава государства.

Путин добавил, что, согласно докладам Министерства обороны, направлять срочников в эту зону нет необходимости, несмотря на продолжение там СВО.

Ранее Путин заявил, что с января 2023 года на службу в Вооруженные силы России приняли более 150 тысяч контрактников, вместе с добровольцами число достигает 156 тысяч человек. Президент отметил, что за минувшую неделю контракты подписали свыше 9,5 тысяч человек. По его словам, в таких условиях нет необходимости в проведении мобилизации.

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    Сергей Истомин
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