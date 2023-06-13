Журналистам отказали в съемке суда над Трампом

ABC: американский суд отказал СМИ в видеосъемке и аудиозаписи первого процесса над Трампом

Суд отказал СМИ в видеосъемке и аудиозаписи первого заседания с участием экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что федеральный магистратский судья отклонил запрос коалиции медиаструктур, включая ABC News. Представители СМИ добивались разрешения проводить видео- и аудиозапись в зале суда во вторник, 13 июня, во время «исторического первого появления бывшего президента Дональда Трампа и предъявлению ему обвинений».

При этом судья Джонатан Гудман пообещал оперативно обнародовать стенограмму заседания. Он дал понять, что его решение относительно первого заседания не распространяется на будущие слушания процесса. «Мое участие в этом деле почти наверняка завершится 13 июня. Поэтому я не считаю правильным выносить решение по поводу того, что будет происходить на будущих слушаниях», — цитирует телеканал ответ судьи.

Ожидается, что Гудман проведет лишь первое заседание, а затем его сменит окружная судья Эйлин Кэннон, которую назначил сам Трамп перед завершением своего президентского срока.

Ранее Дональд Трамп пообещал продолжать участвовать в президентских выборах при любых обстоятельствах. Даже если он будет осужден по выдвинутым ранее против него обвинениям.

Бывшему главе государства предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.