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04:23, 11 июня 2023Мир

Трамп пообещал бороться за президентский пост при любых обстоятельствах

Politico: Трамп пообещал бороться за пост президента, даже будучи осужденным
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший американский глава Дональд Трамп пообещал продолжать участвовать в президентских выборах при любых обстоятельствах. Даже если он будет осужден по выдвинутым ранее против него обвинениям, пишет издание Politico.

«Я никогда не уйду», — заверил политик журналистов.

Издание пояснило, что в США юридически не запрещено баллотироваться на пост президента из тюрьмы или в качестве осужденного преступника. Однако такая заявка «стала бы серьезным стресс-тестом для политической и правовой систем страны», резюмировала газета.

Ранее сообщалось, что Дональду Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Сам Трамп свою вину не признал. Он должен явиться в суд города Майами 13 июня. Позднее появилась информация, что политик хранил секретные документы в туалете и ванной в своем особняке в Мар-а-Лаго.

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    Марина Совина
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