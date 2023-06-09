Трампа обвинили в хранении секретных документов о ядерном арсенале США в туалете
Бывший президент США Дональд Трамп хранил секретные документы в туалете и ванной в своем особняке в Мар-а-Лаго. Об этом говорится в обвинительном заключении окружного суда штата Флорида, передает РИА Новости.
Также утверждается, что коробки с документами стояли в бальном зале в свободном доступе. Кроме того, экс-президента уличили в хранении бумаг в душевой, спальне и кладовой.
Выяснилось, что часть найденных у Трампа документов касалась ядерного арсенала США, оборонительного и оружейного потенциала страны, а также вероятных уязвимостях перед военным нападением.
Ранее сообщалось, что Трампу предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит экс-главе Белого дома 20 годами тюрьмы.