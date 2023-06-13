Пострадавшим от обстрелов россиянам собрали 40 тонн рыбных консервов

Бизнесмены Сахалина отправили жителям Белгородской области 40 тонн рыбных консервов

Бизнесмены Сахалина собрали для жителей Белгородской области, пострадавшим от атак украинской армии, 40 тонн рыбных консервов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что первая половина гуманитарной помощи была доставлена в Белгород в День России, 12 июня. Ожидается, что оставшиеся 20 тонн поступят в течение двух дней. Среди собранных консервов — иваси, сельдь и рагу из морепродуктов. В правительстве подчеркнули, что на просьбу губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о помощи мгновенно откликнулись две сахалинские компании.

Ранее руководство Сахалинской области уже организовывало акцию помощи жителям приграничного региона — собирали для них продукты, одежду, постельное белье, предметы гигиены и бытовую химию.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что из приграничных районов Белгородской области из-за регулярных обстрелов эвакуировали почти 60 тысяч человек. По его данным, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8 тысяч человек, при этом большая часть эвакуированных жителей переехала к родственникам.