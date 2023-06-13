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13:25, 13 июня 2023Путешествия

Стала известна судьба убийцы российского туриста в Стамбуле

Haber Global: в Турции задержали подозреваемого в убийстве россиянина в Стамбуле

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

В Турции задержали подозреваемого в убийстве россиянина в Стамбуле. Судьба убийцы российского туриста стала известна Haber Global.

Отмечается, что мужчина был арестован в ходе операции в стамбульском районе Байрампаша. По информации издания, впоследствии он был доставлен в здание суда.

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Ранее четверо неизвестных напали на гражданина России на площади Таксим в центре Стамбула и ударили его ножом в сердце. Злоумышленники пытались отнять у туриста телефон, но получили отпор. От полученных травм россиянин скончался в больнице.

Сотрудникам полиции удалось задержать по горячим следам двух подозреваемых в нападении на мужчину. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве и уже передали его в суд.

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    Фариза Бацазова
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