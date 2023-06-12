Туриста из России убили в Стамбуле. Его ударили ножом за отказ отдать телефон

В центре Стамбула грабители ударили российского туриста ножом в сердце и скрылись

На площади Таким в центре Стамбула грабители напали на российского туриста и ударили его ножом в сердце. Об этом сообщает этом сообщает Habertürk.

Жертва скончалась в больнице. По предварительной информации, злоумышленников было четверо, они пытались отнять у россиянина телефон, но получили отпор.

Раскрыта личность погибшего в Стамбуле туриста

Погибшим на площади Таким россиянином оказался 40-летний юрист Вячеслав Нечипорчук. Он приехал в Стамбул по рабочим делам и заодно решил посетить с друзьями матч финала Лиги Чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером». После игры путешественник отправился отдыхать с компанией. Нападение произошло 11 июня в 8:30 утра, когда россиянин направлялся в отель, чтобы собраться и вылететь в Москву.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как к Нечипорчуку пристали несколько мужчин. В ходе разговора они начали дразнить российского туриста. За происходящим наблюдали прохожие, однако никто не решился вмешаться в конфликт. Когда россиянин отказался отдавать смартфон грабителям и оказал физическое сопротивление, оппоненты зарезали его и сбежали.

Местные жители вызвали на место происшествия скорую и пытались оказать помощь пострадавшему самостоятельно, пока бригада врачей не прибыла на место происшествия. Жертву экстренно доставили в больницу, однако вскоре после этого он скончался.

Убийц россиянина в Стамбуле задержали

Полиции Турции удалось в короткие задержать двух подозреваемых в нападении на Нечипорчука в Стамбуле, однако еще двое находятся в бегах. Среди них в том числе тот, кто ударил жертву ножом. Информация о задержанных не раскрывается. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве и уже передали его суду.

В результате расследования инцидента стало известно, что между погибшим и подозреваемыми произошла ссора в результате поддразнивания российского туриста <...> Поиски остальных подозреваемых продолжаются Департамент полиции Стамбула

В Генконсульстве России в Стамбуле подтвердили смерть россиянина. Там подчеркнули, что следствие по делу ведется. Также стало известно, что в Москве у погибшего остались жена и двухлетняя дочь.

В Госдуме назвали смерть российского болельщика банальным хулиганством

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев отреагировал на убийство в Стамбуле российского болельщика, назвав случившееся банальным хулиганством.

По его словам, подобный инцидент мог произойти в любой стране мира и не стоит связывать его с каким-либо спортивным событием. Депутат подчеркнул, что есть много факторов, не имеющих отношения к спортивному мероприятию, которые могли повлиять на произошедшее.

При этом Свищем выразил сожаление в связи с произошедшим и назвал напавших на россиянина бандитами.