Россиянам пообещали больше отечественных игрушек в магазинах

Мантуров: в российских детских магазинах скоро появится больше отечественных игрушек

В детских магазинах в ближайшее время будет больше российских машинок, самолетов и другой техники, пообещал в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Производители игрушек и моделей сейчас обращают более пристальное внимание на нашу промышленность. Так что, думаю, на полках детских магазинов в ближайшее время появится больше моделей нашей техники», — заявил министр, отвечая на вопрос о производстве в России линейки игрушек с МС-21 и SSJ, а также с российскими поездами и машинками «Камаз» и Lada.

По словам Мантурова, российские производители игрушек уже сотрудничают с производителями отечественных автомобилей, самолетов и поездов. Он назвал важной задачей продвижение российской высокотехнологичной продукции, в том числе среди детской аудитории.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2022 году в России выявили 1,2 миллиона контрафактных детских товаров, которые привезли из-за рубежа. Наиболее часто в страну пытались ввозить сладости, деревянные брелоки, косметику, конструкторы, кукол и детские машинки. Среди самых популярных для подделки брендов оказались Angry Birds, Kinder Surprise, KinderJoy, L.O.L. Surprise!, Barbie, «Маша и Медведь», Hello Kitty и Lego.