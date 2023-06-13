Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
05:02, 13 июня 2023Экономика

Россиянам пообещали больше отечественных игрушек в магазинах

Мантуров: в российских детских магазинах скоро появится больше отечественных игрушек

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В детских магазинах в ближайшее время будет больше российских машинок, самолетов и другой техники, пообещал в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Производители игрушек и моделей сейчас обращают более пристальное внимание на нашу промышленность. Так что, думаю, на полках детских магазинов в ближайшее время появится больше моделей нашей техники», — заявил министр, отвечая на вопрос о производстве в России линейки игрушек с МС-21 и SSJ, а также с российскими поездами и машинками «Камаз» и Lada.

По словам Мантурова, российские производители игрушек уже сотрудничают с производителями отечественных автомобилей, самолетов и поездов. Он назвал важной задачей продвижение российской высокотехнологичной продукции, в том числе среди детской аудитории.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2022 году в России выявили 1,2 миллиона контрафактных детских товаров, которые привезли из-за рубежа. Наиболее часто в страну пытались ввозить сладости, деревянные брелоки, косметику, конструкторы, кукол и детские машинки. Среди самых популярных для подделки брендов оказались Angry Birds, Kinder Surprise, KinderJoy, L.O.L. Surprise!, Barbie, «Маша и Медведь», Hello Kitty и Lego.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Раскрыты крупнейшие плательщики дивидендов в российский бюджет
    В России создадут собственный дальнемагистральный самолет
    Уничтожение российскими военными БМП Bradley показали на видео
    В России предложили ввести таможенную пошлину на вейпы
    Украинские войска обстреляли Донецк
    Российские военные отразили атаку ВСУ на южнодонецком направлении
    В 11 регионах России пообещали мощное вторжение холода
    Названы самые пожароопасные российские регионы
    Россиянам пообещали больше отечественных игрушек в магазинах
    Пользователи сети вспомнили отбившие у них желание во время секса события
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.