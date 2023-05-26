Российская таможня назвала самые подделываемые игрушки

ФТС: самыми подделываемыми детскими игрушками стали Kinder Surprise, Barbie и Lego

В 2022 году в России выявили 1,2 миллиона контрафактных детских товаров, которые привезли из-за рубежа. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщает РБК.

Наиболее часто в страну пытались ввозить сладости, деревянные брелоки, косметику, конструкторы, кукол и детские машинки. Среди самых популярных для подделки брендов оказались Angry Birds, Kinder Surprise, KinderJoy, L.O.L. Surprise!, Barbie, «Маша и Медведь», Hello Kitty и Lego.

На долю контрафактной детской продукции по итогам 2022 года пришлось около 15 процентов от всех выявленных таможней подделок (1,2 миллиона из 8,2 миллиона единиц). Годом ранее в Россию не пропустили 7,2 миллиона контрафактных товаров, 2,3 миллиона из которых были детскими.

Рынок детских товаров в России оценивается примерно в один триллион рублей. Десятая часть продукции охраняется законом об интеллектуальной собственности, однако нарушения встречаются у 43 процентов товаров, заявила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

«После того как иностранные производители начали приостанавливать деятельность на российском рынке, а механизм параллельного импорта стал работать и менять логистику дистрибуции, вход на теневой рынок стал значительно проще, и он, к большому сожалению, растет», — объяснила она.

Ранее Минпромторг предложил унифицировать меры по борьбе с отсутствием маркировки и продажей контрафакта. Ведомство отметило, что текущие подходы к наказанию производителей отличаются в зависимости от группы товаров. Так, поддельный табак уничтожается, а изделия легкой промышленности планируют отправлять на гуманитарную помощь. Поэтому Минпромторг спросил у профильных ведомств мнения насчет единых принципов регулирования торговли.