В России предложили уничтожать поддельные сигареты и шубы

«Известия»: Минпромторг предложил уничтожать немаркированные шубы, сигареты и духи

Минпромторг предложил по-новому наказывать производителей за отсутствие обязательной маркировки. В рамках борьбы с распространением поддельных продуктов, мехов, сигарет и духов ведомство рассматривает возможность уничтожать такие товары и изымать оборудование и транспорт у недобросовестных производителей. Об этом со ссылкой на письмо Министерства промышленности и торговли сообщает газета «Известия».

В ведомстве отметили, что текущие подходы к наказанию производителей отличаются в зависимости от группы товаров. Так, поддельный табак уничтожается, а изделия легкой промышленности планируют отправлять на гуманитарную помощь — соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Минпромторг спросил у профильных ведомств мнения насчет унификации мер по борьбе с контрафактом и немаркированной продукцией.

С 2018 года в России действует система маркировки «Честный знак», оператором которой является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Она охватывает изделия из меха, сигареты, парфюмерию, обувь, молочную продукцию и детскую воду. По данным ЦРПТ, доля подделок постепенно сокращается, но сейчас она составляет порядка 12 процентов в табачной отрасли и 11 процентов — в обувной.

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, отсутствие маркировки всегда говорит о нелегальном происхождении продукта. Поэтому наказание за это нарушение необходимо распространить на всех участников оборота, в том числе экспедиторов, владельцев складских комплексов и маркетплейсы.

Ранее в России предложили ужесточить наказание для маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащих товаров, таких как вейпы и электронные сигареты. Сейчас за игнорирование запрета продавцам грозит взыскание в 50 тысяч рублей для юрлиц, и до 3 тысяч рублей — для физлиц. Также в Госдуме начали обсуждать введение уголовной ответственности за нелегальную продажу табака и вейпов подросткам.