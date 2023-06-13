Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:34, 13 июня 2023Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

В ночь на 13 июня воздушная тревога прозвучала в Киеве и нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным онлайн-карты, около 02:46 мск вторника сигнал тревоги раздался в Киеве. Кроме того, он прозвучал в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Житомирской областях страны.

Ранее сообщалось, что артиллеристы 68-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили редкий образец техники НАТО — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Stormer — на угледарском направлении. На опубликованных военкорами кадрах видно, как боевая машина на большой скорости едет по краю поля, а потом пытается скрыться в лесном массиве, после чего на ее месте виден взрыв.

12 июня Минобороны России опубликовало сводку о ходе проведения спецоперации на Украине. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, ЗРК Stormer производства Великобритании, а также артиллерийскую систему М777 производства США.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Раскрыты крупнейшие плательщики дивидендов в российский бюджет
    Гражданин Финляндии погиб на Украине
    Модель OnlyFans показала тело в купальнике
    В украинских городах прозвучали взрывы
    Киев ударил по беженцам под Херсоном французскими ракетами
    В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
    Охлобыстин рассказал о желании Михаила Ефремова пойти добровольцем на СВО
    Разочаровавшей россиян Турции предрекли пустые отели
    Раскрыты подробности продажи активов Toyota в России
    Илон Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.