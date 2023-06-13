Названо условие вступления новой страны в НАТО

Политолог Асафов: вступление Швеции в НАТО может быть вопросом политического торга

Вступление Швеции в НАТО может быть вопросом политического торга. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, выдвигает ряд условий для одобрения заявки страны. В том числе речь может идти об экономических преференциях для Турции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Вопрос в том, что именно попросил Эрдоган у своих собеседников. Вероятнее всего, сейчас идут самые напряженные переговоры по вступлению Швеции в НАТО, потому что для альянса принципиально провести данное решение, а для Эрдогана это переговорная позиция», — считает политолог.

Он подчеркнул, что на данный момент предугадать, какое решение примет Турция, невозможно. Все будет зависеть от того, удастся ли альянсу договориться с президентом страны.

«У Эрдогана есть формальные политические требования. Это прекращение поддержки организаций, являющихся его политическими оппонентами, выдача тех, кого он считает террористами. Это такая внешняя рамка. Но, думаю, переговоры ведутся, скорее, по экономическим направлениям. Вероятно, Эрдоган настаивает на какой-то понятной, очевидной помощи турецкой экономике. Есть большой набор направлений, в котором эта помощь может выражаться», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Анкара по-прежнему требует от Швеции более развернутого и детального выполнения требований по противодействию терроризму, которые Стокгольм до сих пор не выполнил в полной мере, поэтому Турция не намерена одобрить заявку Швеции в НАТО на встрече 14 июня.

