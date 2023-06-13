Сенатор США Рубио потребовал проверить, не завышаются ли цены на оружие для Киева

Американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить стоимость цен на оружие, поставляемого Киеву в рамках военной помощи. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте политика.

Он указал на появившиеся ранее сообщения о том, что Пентагон неверно рассчитал стоимость военной техники, отправленной на Украину, что привело к бухгалтерской «ошибке» на три миллиарда долларов. Политик выразил опасения, что чиновники военного ведомства намеренно занижали стоимость оборудования. «Это означает, что американскому налогоплательщику будет дороже заменить отсутствующую технику, необходимую для защиты самих США и интересов граждан», — объяснил Рубио.

В связи с этим сенатор предложил Управлению правительственной отчетности провести оценку американской программы передачи вооружения из резервов вооруженных сил США и сравнить стоимость для Украины с аналогичными показателями для других стран.

Ранее ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен указал на обман Запада Украиной. По мнению американского офицера, военная помощь Киеву на сумму почти 200 миллиардов долларов является «разводом на деньги» западных налогоплательщиков, поскольку пойдет на нужды контрнаступления, которое не увенчается успехом.