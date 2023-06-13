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09:30, 13 июня 2023Бывший СССР

На Украине прекратили замерять глубину воды в Каховском водохранилище

«Укргидроэнерго»: вода в Каховском водохранилище опустилась ниже уровня датчиков

Фото: Reuters

Украинские специалисты к понедельнику, 12 июня полностью прекратили замерять глубину воды в Каховском водохранилище. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заявление компании «Укргидроэнерго».

Вода опустилась ниже уровня датчиков, которые расположены на отметке 9,04 метра в районе Никополя. По сведениям из открытых источников, до разрушения плотины наибольшее значение этого показателя достигало 26 метров.

«Специалисты "Укргидроэнерго" совместно с другими организациями продолжают искать другие способы осуществления замеров», — заявили специалисты.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. По неустановленной причине пострадала опора плотины, после чего началось неконтролируемое затопление территорий Херсонской области ниже Новой Каховки.

Позже врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в водохранилище после частичного разрушения дамбы понизился более чем на 3,5 метра в районах Энергодара и Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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