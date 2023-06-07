Раскрыты масштабы обмеления Каховского водохранилища

Врио губернатора Сальдо: уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 м

Уровень воды в Каховском водохранилище после частичного разрушения Каховской ГЭС понизился более чем на 3,5 метра. Масштабы обмеления резервуара раскрыл врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Сам уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра — в районах ближе к Энергодару, ближе к Запорожской области», — заявил он.

Ранее врио губернатора отметил, что скорость падения уровня воды после прорыва плотины выросла практически втрое — с 12 до 35 сантиметров в час.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате инцидента задвижки были повреждены, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению. При этом объект продолжает разрушаться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее на Каховской ГЭС диверсией украинской стороны с целью лишить Крым воды.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что из-за разрушений на ГЭС Каховское водохранилище лишится всего запаса воды для орошения. При этом он подчеркнул, что проблему будут решать.