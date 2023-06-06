Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище выросла почти втрое

Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище выросла до 35 сантиметров в час

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище выросла практически втрое. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище в Запорожской области ускорилась с 12 до 35 сантиметров в час», — заявил Рогов. О том, что показатель находится на уровне в 12 сантиметров в час, он сообщал утром 6 июня.

О разрушении Каховской ГЭС также стало известно 6 июня. В результате инцидента задвижки были разрушены, что привело к неконтролируемому сбросу воды вниз по течению. При этом объект продолжает разрушаться. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее на Каховской ГЭС диверсией украинской стороны с целью лишить Крым воды.

По данным ТАСС, временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что в результате разрушений на ГЭС Каховское водохранилище лишится всего запаса воды для орошения. При этом он подчеркнул, что данную проблему будут решать.