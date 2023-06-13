Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:41, 13 июня 2023Культура

Минкульт Украины отреагировал на запрос о разрешении исполнять песни Цоя

Минкульт Украины не дал четкого ответа на запрос о разрешении исполнять песни Цоя в стране

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министерство культуры Украины не смогло дать четкого ответа на запрос о разрешении исполнять песни советского рок-музыканта Виктора Цоя на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

С таким вопросом в ведомство обратились журналисты «Украинских новостей» после того, как жителя Одессы заставили извиняться на выступление с репертуаром Цоя. Отмечается, что в Минкульте не дали никаких разъяснений о том, можно ли исполнять композиции музыканта на территории Украины, а также перенаправили запрос в Госагентство по искусствам и художественному образованию.

По данным издания, инцидент с исполнявшим песни Цоя одесситом вызвал негодование в интернете. В обществе была развернута масштабная кампания в поддержку молодого человека, а многие из пользователей социальных сетей также обратили внимание на развивающуюся проблему положения русского языка в стране.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Наталья Пипа обратилась в полицию и написала заявление на мужчину, который пел песни Виктора Цоя на русском языке в центре Львова. Уточняется, что молодой человек не отреагировал на просьбу депутата «не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке», что побудило женщину вызвать полицию.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
    Дрон упал на санаторий Минобороны под Москвой
    Смертельный прыжок с парашютом попал на видео в Подмосковье
    Жена худеющего Джигана раскрыла его вес
    Суд отклонил иск УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра»
    Популярная ведущая рассказала о звонке Ивлеевой с предложением сняться голой
    Десятилетняя девочка заблудилась и сутки провела в горах в одиночестве
    Европейской стране спрогнозировали экстремальную жару
    В Польше обратили внимание на серьезную угрозу ВСУ
    Лекарство от гипертонии повысило эффективность терапии рака
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.