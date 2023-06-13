Минкульт Украины отреагировал на запрос о разрешении исполнять песни Цоя

Минкульт Украины не дал четкого ответа на запрос о разрешении исполнять песни Цоя в стране

Министерство культуры Украины не смогло дать четкого ответа на запрос о разрешении исполнять песни советского рок-музыканта Виктора Цоя на территории страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

С таким вопросом в ведомство обратились журналисты «Украинских новостей» после того, как жителя Одессы заставили извиняться на выступление с репертуаром Цоя. Отмечается, что в Минкульте не дали никаких разъяснений о том, можно ли исполнять композиции музыканта на территории Украины, а также перенаправили запрос в Госагентство по искусствам и художественному образованию.

По данным издания, инцидент с исполнявшим песни Цоя одесситом вызвал негодование в интернете. В обществе была развернута масштабная кампания в поддержку молодого человека, а многие из пользователей социальных сетей также обратили внимание на развивающуюся проблему положения русского языка в стране.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Наталья Пипа обратилась в полицию и написала заявление на мужчину, который пел песни Виктора Цоя на русском языке в центре Львова. Уточняется, что молодой человек не отреагировал на просьбу депутата «не нарушать закон и не исполнять песни на русском языке», что побудило женщину вызвать полицию.