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09:56, 13 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об использовании ВСУ российской формы для провокаций под Херсоном

Wargonzo: ВСУ используют российскую форму для провокаций в Херсонской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют российскую военную и полицейскую форму для провокаций в городах и поселках Херсонской области. Об этом сообщает проект WarGonzo со ссылкой на источники.

Как утверждают инсайдеры, диверсионные группы, переодетые под российских силовиков и даже сотрудников Международного Красного Креста, были замечены районе Голой Пристани и Алешек. Их численность и задачи не уточняются.

«Аналогичные сообщения поступают со стыка Запорожской области и ДНР», — пишут журналисты.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области полицейские нашли оставленные ВСУ схроны со взрывателями и патронами, включая головные реактивные снаряды к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Град».

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    Алевтина Запольская
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