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23:45, 13 июня 2023Мир

В США заявили о неусвоенных уроках спецоперации

Американский генерал Смит: окончательные уроки спецоперации на Украине еще не усвоены

Фото: Valentino Funghi / Unsplash

Выдвинутый на пост нового командующего Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит заявил, что окончательные уроки специальной военной операции на Украине еще не усвоены. Об этом сообщает ТАСС.

«Специальная военная операция на Украине кое-чему научила нас, хотя я считаю, что окончательные уроки еще не усвоены», — сказал он.

По его словам, в ходе спецоперации выяснилось, что в результате развития технологий различные возможности наблюдения и разведки стали общедоступны. Он заявил, что важное значение имеют мобильность, а также средства огневого поражения большой дальности.

Ранее ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен указал на обман Запада Украиной. По мнению американского офицера, военная помощь Киеву на сумму почти 200 миллиардов долларов является «разводом на деньги» западных налогоплательщиков, поскольку пойдет на нужды контрнаступления, которое не увенчается успехом.

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    Марина Совина
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