Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 13 июня 2023Мир

Столтенберг рассказал об ожиданиях НАТО от контрнаступления ВСУ

Столтенберг: НАТО рассчитывает, что контрнаступление ВСУ позволит Киеву укрепить позиции
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволит Киеву укрепить позиции для будущих переговоров. Об этом он рассказал 13 июня по итогам переговоров в США с госсекретарем Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.

«Украинцы начали наступление, они продвигаются, укрепляют позиции», — подчеркнул генсек альянса.

По мнению Столтенберга, «чем больше территорий украинцы смогут вернуть, тем сильнее будут их позиции за столом переговоров».

Ранее экс-заместитель главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе Ричард Ширрефф заявил, что НАТО не сможет противостоять России в возможном конфликте. Он также напомнил, что в 2022 году на саммите в Мадриде Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек, однако этого просто не произошло.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»
    Столтенберг рассказал об ожиданиях НАТО от контрнаступления ВСУ
    Врач предупредил о вреде пива для сердца
    Пентагон усомнился в планах США заменять ВСУ утраченную бронетехнику
    Бразильский игрок «Зенита» объяснил продолжение выступлений в России
    В Госдуме объяснили идею «санитарной зоны» на Украине
    США признали негативное влияние санкций на доллар
    Россияне выступят на чемпионате Европы по фехтованию
    В Белом доме прокомментировали причастность Байдена к обвинениям против Трампа
    Российская ПВО отразила попытку ракетного удара по Пологам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.