Столтенберг: НАТО рассчитывает, что контрнаступление ВСУ позволит Киеву укрепить позиции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволит Киеву укрепить позиции для будущих переговоров. Об этом он рассказал 13 июня по итогам переговоров в США с госсекретарем Энтони Блинкеном, пишет РИА Новости.

«Украинцы начали наступление, они продвигаются, укрепляют позиции», — подчеркнул генсек альянса.

По мнению Столтенберга, «чем больше территорий украинцы смогут вернуть, тем сильнее будут их позиции за столом переговоров».

Ранее экс-заместитель главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе Ричард Ширрефф заявил, что НАТО не сможет противостоять России в возможном конфликте. Он также напомнил, что в 2022 году на саммите в Мадриде Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек, однако этого просто не произошло.

