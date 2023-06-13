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15:15, 13 июня 2023Россия

Путин подписал закон о конфискации имущества за совершение киберпреступлений

Путин подписал закон о конфискации у киберпреступников незаконно полученного имущества

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал изменения в Уголовный кодекс (УК), позволяющие конфисковать у киберпреступников имущество, полученное незаконным путем. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новая редакция статьи 104.1 УК предусматривает конфискацию за совершение преступлений, предусмотренных частями 2-4 статьи 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации), статьей 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), частью 2 статьи 274 (Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей) и статьей 274.1 (Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Инициаторы принятых изменений указывали, что по данным МВД России за 2021 год, каждое четвертое преступление было совершено с использованием информационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Также президент России денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря. Документ был подписал 24 декабря 2003 года в Керчи.

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    Алан Босиков
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