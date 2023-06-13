Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря

Путин утвердил закон о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 13 июня.

Уточняется, что денонсированный договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.

Ранее денонсацию договора между Россией и Украиной одобрил Совет Федерации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Азовское море стало внутренним морем России — по этой причине изменился и его юридический статус. В пояснительной записке к проекту денонсации договора указывалось, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении упомянутых акваторий после вхождения в состав России республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.