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14:43, 13 июня 2023Россия

Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря

Путин утвердил закон о денонсации договора с Украиной по использованию Азовского моря

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 13 июня.

Уточняется, что денонсированный договор был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года.

Ранее денонсацию договора между Россией и Украиной одобрил Совет Федерации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Азовское море стало внутренним морем России — по этой причине изменился и его юридический статус. В пояснительной записке к проекту денонсации договора указывалось, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении упомянутых акваторий после вхождения в состав России республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

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    Варвара Родикова
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