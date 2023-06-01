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15:19, 1 июня 2023Россия

В Кремле назвали причину денонсации договора с Украиной по Азовскому морю

Песков: договор по Азовскому морю денонсировали, так как оно стало внутрироссийским

Фото: РИА Новости

Денонсация Россией договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива связана с тем, что это море стало внутрироссийским. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«По Азовскому морю — там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус», — сообщил официальный представитель Кремля, объясняя причину денонсации.

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    Варвара Родикова
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