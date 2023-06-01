Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в Азовском море денонсировали

Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в Азовском море

Депутаты Госдумы денонсировали договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу сообщается, что необходимость такого решения обусловлена тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении упомянутых акваторий после присоединения к России Донецкой народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации», — отмечается в тексте документа.

В конце мая сообщалось, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу.

В соглашении, о котором идет речь, отмечалось, что указанные воды исторически являются внутренними водами России и Украины, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между странами, аналогичным образом регулировались вопросы, относящиеся к акватории Керченского пролива.