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21:17, 24 мая 2023Россия

Путин предложил денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения РФ с Украиной по Азовскому морю
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Он опубликован в думской базе данных.

«Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года», — говорится в документе.

В соглашении говорится, что указанные воды исторически являются внутренними водами России и Украины, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между странами, аналогичным образом урегулируются вопросы, относящиеся к акватории Керченского пролива.

Ранее стало известно, что Парламент России займется рассмотрением денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. В распоряжении Путина говорится, что официальным представителем президента при рассмотрении денонсации договора палатами Федерального собрания России назначен замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Верховная Рада Украины в феврале денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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Марина Совина
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