Путин предложил денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Он опубликован в думской базе данных.
«Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года», — говорится в документе.
В соглашении говорится, что указанные воды исторически являются внутренними водами России и Украины, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между странами, аналогичным образом урегулируются вопросы, относящиеся к акватории Керченского пролива.
Ранее стало известно, что Парламент России займется рассмотрением денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. В распоряжении Путина говорится, что официальным представителем президента при рассмотрении денонсации договора палатами Федерального собрания России назначен замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
Верховная Рада Украины в феврале денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.