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12:50, 24 мая 2023Россия

Россия рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря

Парламент России рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря

Фото: Павел Семчук / Коммерсантъ

Парламент России займется рассмотрением денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что официальным представителем президента при рассмотрении денонсации договора палатами Федерального собрания России назначен замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Верховная рада Украины в феврале денонсировала договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Документ был подписан сторонами в 2003 году. Тогда соглашение закрепило свободу судоходства судов под флагами Украины и РФ, российско-украинское сотрудничество, включающее совместную деятельность в области судоходства.

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Никита Абрамов
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